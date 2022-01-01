Минздрав России может зарегистрировать вакцину от COVID-19 «Конвасэл» в начале 2022 года

Глава федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова заявила, что новая вакцина против коронавируса «Конвасэл» может быть зарегистрирована уже в первом квартале 2022 года.

Испытания вакцины «Конвасэл» показали положительные результаты. Ученые более трех месяцев наблюдают за 150 привитыми, и пока никто из добровольцев не заболел коронавирусной инфекцией.

«Никто пока не заболел, хотя люди находятся на "свободном режиме". Это очень важно, потому что протективности в силе», — объяснила Скворцова в эфире канала «Россия 24».

Федеральное медико-биологическое агентство уже направило в Минздрав России данные для регистрации «Конвасэла». Регистрация препарата может пройти уже в первом квартале 2022 года.

Полный курс вакцинации от COVID-19 прошли более 74 млн россиян. Прививочная кампания на сегодняшний день остается самым надежным способом защитить здоровье от опасной болезни.