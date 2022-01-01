«Фридом Финанс»: импортные продукты в России подорожают из-за проблем с логистикой

Поставщики иностранных продовольственных товаров могут поднять цены в РФ из-за нарушений логистических цепочек. Об этом пишет URA.RU со ссылкой на аналитиков инвестиционной компании «Фридом Финанс».

Подорожание продуктовой корзины в наступившем году будет не таким значительным, как в предыдущем. Товары внутреннего производства могут стать доступнее из-за ограничения экспорта удобрений, однако стоимость зарубежных, скорее всего, поднимается. Важную роль в динамике цен сыграет логистика.

«Грузоперевозчики планируют повысить цены на свои услуги на 15-25%. В текущем году больше остальных подорожали мясо, яйца, овощи и крупы. А значит, и в следующем году они больше остальных подвержены инфляции. Но, если урожай вернется на допандемийные уровни, то уже к осени цены на крупы и часть овощеплодной продукции пойдут на спад», — отмечают в компании «Фридом Финанс».

Депутат Законодательного собрания Петербурга Дмитрий Панов ранее подтвердил, что инфляция и цены на продовольственные и непродовольственные продукты стали ключевыми трендами.