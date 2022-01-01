Ким Чен Ын выразил надежду на победу народа Северной Кореи в 2022 году

Лидер КНДР Ким Чен Ын в ходе заключительной речи по итогам 2021 года заявил о необходимости выиграть «великую смертельную схватку».

Политик выступил на четвертом пленуме центрального комитета Трудовой партии Северной Кореи (ТПК). На мероприятии обсуждались различные вопросы, в том числе бюджет страны. Ким Чен Ын выразил надежду, что северокорейский народ снова достигнет победы в 2022 году.

«Генеральный секретарь (Ким Чен Ы – ред.) заявил, что борьба 2022 года – грандиозная смертельная борьба, которую нужно решительно развернуть и обязательно выиграть», — говорится в сообщении Центрального телеграфного агентства.

Ранее британские СМИ сообщили, что лидер КНДР сильно похудел. Журналисты сравнили фотографии политика, которые были сделаны в разное время, и пришли к выводу, что он потерял не менее десяти килограммов.