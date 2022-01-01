Читатели Spiegel: Россия и США не воспринимают всерьез «детский сад» в лице ЕС

«Россия и США справедливо не воспринимают этот разделенный и недееспособный детский сад с 27 воспитанниками всерьез», — отметил пользователь.

Жители ЕС сами опасаются вступления Киева в международные организации. По их мнению, этот шаг вызовет сильные потрясения и может привести к полномасштабной войне.

«Да и господин Вебер все-таки давно "провалился" и больше не воспринимается всерьез», — подчеркнул юзер.

Другие комментаторы заметили, что 27 стран имеют разные мнения на внешнюю политику. Однако, даже если бы она была схожей, балом в этой ситуации все равно правят США.