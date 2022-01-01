Политика европейских стран по отношению к диалогу России и США по гарантиям безопасности является недальновидной. К такому выводу пришли читатели журнала Der Spiegel.
Авторы немецкого журнала привели в тексте заявление евродепутата Манфреда Вебера об участии ЕС в консультациях по Украине. По его словам, стороны должны быть «фактором силы», чтобы решить проблему на Украине. Россия же при этом предлагает «неприемлемые» гарантии безопасности. Такое заявление раскритиковали читатели издания.
«Россия и США справедливо не воспринимают этот разделенный и недееспособный детский сад с 27 воспитанниками всерьез», — отметил пользователь.
Жители ЕС сами опасаются вступления Киева в международные организации. По их мнению, этот шаг вызовет сильные потрясения и может привести к полномасштабной войне.
«Да и господин Вебер все-таки давно "провалился" и больше не воспринимается всерьез», — подчеркнул юзер.
Другие комментаторы заметили, что 27 стран имеют разные мнения на внешнюю политику. Однако, даже если бы она была схожей, балом в этой ситуации все равно правят США.