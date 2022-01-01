Год в Северной столице начался с аварии на Санкт-Петербургском шоссе

Авария с участием двух автомобилей произошла на Санкт-Петербургском шоссе. Информацию озвучили очевидцы события.

Фотографии с места инцидента появились в группе социальной сети «ВКонтакте» «Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер». На опубликованных снимках видно, что у одного из легковых автомобиль разрушен бампер. Движение на данный момент на этом участке дороги затруднено.

«Год только начался, а уже авария на Санкт-Петербургском шоссе», — отметили авторы паблика.

Дорожная ситуация на территории Северной столицы усложнилась около месяца назад, когда в городе выпали первые осадки. Администрация города во главе с губернатором Александром Бегловым не смогла вовремя предпринять меры по очистке улиц и в принципе разработать действенную систему уборки снега. Поэтому петербуржцы стали в разы чаще попадать в аварии, стоять в пробках и опасаться падения с крыш ледяных глыб.