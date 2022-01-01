Новогодняя елка вспыхнула под бой курантов в казахстанском городе Тараз

Жители города Тараз в казахстанской области встретили Новый год под горящей елкой. Видео инцидента распространили в социальных сетях очевидцы.

На опубликованных видео в центре кадра находится охваченная пламенем искусственная ель. По оценкам свидетелей события, площадь пожара составила 15 квадратных метров. Огонь тушили 14 специалистов и четыре единицы техники ДЧС Жамбылской области.

Одной из причин возгорания могло стать короткое замыкание. Открытое горение спасатели ликвидировали уже после боя курантов — в 00:20 часов по местному времени (21:20 мск). На данный момент за медицинской помощью никто не обращался.

Недавно издание «Царьград» опубликовало топ новогодних елок России — от самых красивых до причудливых. Первое место среди самых роскошных традиционно досталось главной новогодней елке страны, высота которой достигает 25 метров.