Дипломаты США потребовали от Байдена обнародовать список возможных санкций против России

Более 20 американских дипломатов и представителей сферы национальной безопасности США настаивают на публикации списка возможных санкций против России в случае «вторжения» Москвы на Украину. Соответствующее обращение появилось на сайте Атлантического совета.

Авторы письма обратились к президенту США Джо Байдену, чтобы тот обнародовал перечень рестрикций, которые Вашингтон готов ввести против Москвы. Одними из главных инициаторов выступили бывшие американские послы в России Майкл Макфол и Александр Вершбоу.

Ответ Соединенных Штатов Америки в случае эскалации ситуации вокруг Украины «должен включать список основных и самых болезненных санкций, которые немедленно будут применены в случае нападения на Украину». Авторы обращения считают, что публикация перечня этих рестрикций может повлиять на действия Москвы.

Джо Байден накануне провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным. Лидеры двух держав обсудили ситуацию вокруг Украины, деятельность НАТО и гарантии безопасности.

Глава США после диалога с российской стороной не стал сразу же выходить на связь с президентом Украины Владимиром Зеленским, чем очень огорчил Киев. Соответствующие переговоры назначили лишь на 2 января 2022 года, передает «Царьград».