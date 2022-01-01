Эммануэль Макрон надеется на окончание пандемии в 2022 году

Пандемия коронавирусной инфекции завершится в течение 2022 года. Такое мнение выразил президент Франции Эммануэль Макрон в новогоднем обращении.

В ходе своей речи глава Пятой республики заявил о своем оптимистичном настрое на текущий год. Президент также заявил о необходимости массовой ревакцинации населения.

«Я оптимистично смотрю на 2022 год… Возможно, 2022 год станет концом эпидемии. Я хочу верить в это вместе с вами. В нашей стране мы организуем кампанию ревакцинации как следует, чтобы приручить вирус», — заявил Макрон.

Глава Елисейского дворца сообщил, что кабмин Франции предпринял все необходимые меры для того, чтобы вирус перестал распространяться. Также Макрон призвал пять миллионов не привитых от COVID-19 жителей страны получить вакцину.