Лукашенко поблагодарил белорусов за строительство современной и успешной страны

Благодаря усилиям граждан Белоруссии страна за 30 лет независимости стала современной, стабильной и успешной. Такое заявление сделал президент республики Александр Лукашенко.

Белорусский лидер поздравил жителей страны с Новым годом. Глава государства подчеркнул, что вопреки многочисленным вызовам страна продолжает ставить новые цели и двигаться вперед. Об этом Лукашенко рассказал в эфире государственных телеканалов, передает РИА Новости.

«Вопреки вызовам времени уверенно ставим новые цели и идем вперед», — заявил президент Белоруссии.

Также ранее свое новогоднее обращение записал президент России Владимир Путин. Глава государства особенно отметил граждан, вынужденных работать в праздники, военных, медиков и других, передает «Царьград».