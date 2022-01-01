Виктор Медведчук предрек Украине неминуемое падение экономики

Украину в 2022 году ждут серьезные экономические вызовы и риски. Об этом рассказал глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) Виктор Медведчук.

Главным риском парламентарий назвал непрофессиональную и преступную политику расширения регуляторных мер, которые приводят малый и средний бизнес на Украине к ликвидации. Вторым пунктом, по его мнению, является энергетический кризис, который дает о себе знать в осенне-зимний период.

«Третий риск — продовольственная сфера. Как и в энергетической сфере, все эти проблемы Украины увеличиваются в геометрической прогрессии в связи с ситуацией на мировых рынках», — отметил Медведчук в интервью сайту 112.ua.

Политик заявил, что на Украине в корне должна измениться внутренняя политика. По его словам, нужно ликвидировать ненависть, рознь и невосприятие одних людей другими.

Недавно заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов заявил, что украинская ГТС в скором времени может превратиться в «тыкву», если власти не займутся ее модернизацией. Недовложения в инженерное сооружение оценивается в 70%, передает «Царьград».