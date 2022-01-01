Белый дом: Байден ожидает прогресса от предстоящих переговоров с Путиным

Встреча России и Соединенных Штатов запланирована в Женеве на 10 января. Американский президент Джо Байден надеется достигнуть прогресса в переговорах со своим коллегой Владимиром Путиным, сообщили в Белом доме.

Президенты Байден и Путин созвонились 30 декабря. Их диалог продлился 50 минут. Стороны хорошо подготовились к переговорам, заявили в Кремле. Главы государств договорились продолжить беседу после новогодних праздников, пишет «Царьград».

«Я всегда рассчитываю на переговоры и на прогресс», — цитируют слова Джо Байдена в Белом доме.

Стороны в ходе переговоров должны обсудить напряженную обстановку вокруг Украины, взаимные обеспокоенности. Но на вопрос, будут ли вводиться санкции при наличии российских войск у границ РФ, американский президент не ответил. По его словам, он не планирует рассказывать о деталях будущего разговора публично.