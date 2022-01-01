Последний регион России вступил в 2022 год

Жители Калининградской области подняли бокалы за наступивший 2022 год. Это самый западный регион России, поэтому там Новый год наступил позже всего.

Калининградская область вступила в Новый год в 01:00 по московскому времени. Жители самого западного региона России послушали традиционное видеообращение президента. Владимир Путин пожелал гражданам успехов и процветания в наступившем 2022 году.

«Дорогие друзья! Самое главное, что все трудности уходящего года мы преодолевали вместе, защитили тех, кто оказался в сложной ситуации, в первую очередь поддержали людей старших поколений и семьи, где растут дети, будущее России. Мы твердо и последовательно отстаивали наши национальные интересы, безопасность страны и граждан», — высказался глава государства.

В Калининграде в отличие от большинства регионов страны на Новый год выпала теплая погода. Днем ожидается повышение температуры до +5 градусов.