Зеленский назначил Сухачева главой Государственного бюро расследований

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о назначении нового главы Государственного бюро расследований. Им стал Алексей Сухачев.

Алексей Сухачев будет возглавлять Государственное бюро расследований страны в течение пяти лет. Соответствующий указ опубликован на сайте офиса президента Украины.

«Назначить Сухачева Алексея Александровича директором Государственного бюро расследований сроком на пять лет», — говорится в сообщении указа украинского лидера.

Государственное бюро расследований является центральным правоохранительным органом Украины. Деятельность ведомства началась 27 ноября 2018 года. Его целями и задачами являются раскрытие уголовных дел, в которых фигурируют высшие чиновники и судьи.

Недавно стало известно, что президент США Джо Байден планирует созвониться со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским. Телефонный разговор назначен на 2 января, пишет «Царьград».