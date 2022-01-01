Жители Москвы и Петербурга встретили новый 2022 год

Новый 2022 год наступил на территории Центральной России. Жители этих регионов страны встретили праздник предпоследними в стране.

Петербуржцы, москвичи, а также жители центральных городов России в 00:00 по московскому времени встретили наступление Нового 2022 года. С главным праздником их поздравил президент РФ Владимир Путин. В своем новогоднем обращении российский лидер также подвел итоги уходящего года.

«Главное пожелание — всем, конечно же, крепкого здоровья. А к нему, уверен, приложатся успехи в работе, в учебе, в творчестве и любимом деле»,— заявил Путин.

Позже всех в России наступление Нового года встретят жители Калининграда. Этот регион находится на западе страны. Бой курантов прозвучит здесь в 01:00 по Москве. При этом в Барнауле в это время будет уже 5 часов утра.