Жители Самарской области и Астрахани встретили 2022 год

Жители сразу нескольких регионов России встретили Новый год. Праздник наступил в пяти областях — Астраханской, Самарской, Саратовской и Ульяновской, а также в Республике Удмуртия.

В перечисленных выше регионах Новый год наступил на час раньше, чем в Москве. Жителей Астрахани, Самары, Саратова и других городов поздравил с праздником президент России Владимир Путин в своем традиционном видеообращении.

Во многих регионах России Новый год уже наступил. Праздник встретили жители Камчатки, Чукотки, Дальнего Востока, Якутии и других областей. Скоро 2022 год наступил в столице. Последним городом страны, который встретит праздник, станет Калининград — там Новый год вступит в свои права в 01:00 по московскому времени.