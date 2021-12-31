Дана Борисова взяла интервью у своей матери Екатерины в проекте «Star-парад»

Последний выпуск проекта «Star-парад» вышел 31 декабря. Ведущая Дана Борисова решила исполнить заветную мечту и взяла интервью у своей мамы Екатерины.

Дана Борисова вернется в качестве ведущей проекта «Star-парад» в следующем 2022 году. Звездный интервьюер решила устроить свою «Елку желаний» и последовала примеру первых лиц страны, пишет Федеральное агентство новостей.

Уходящий год был непростым. Каждый успел столкнуться с трудностями и искал выход даже из самых безнадежных ситуаций. Многим пришлось столкнуться с коварным коронавирусом, его последствиями. Но даже те, кого инфекция не тронула, испытывали некую тревогу за происходящее вокруг.

Екатерина Ивановка, гостья «Star-парада», недавно сама столкнулась с коронавирусом. Как она сражалась за свою жизнь, она рассказала своей дочери Дане Борисовой в новом интервью.