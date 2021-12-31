Госсекретарь США Блинкен опубликовал плейлисты любимых песен за 2021 год

Уходящий год запомнился госсекретарю США Энтони Блнкену несколькими композициями. Ими он поделился в своем аккаунте в Twitter.

Всего Энтони Блинкен опубликовал два списка музыкальных композиций. В одном из них он отметил только американских исполнителей, а в другом — артистов из разных стран мира.

«Музыка объединяет людей — она пересекает границы и все остальное, что нас может разделять. В конце 2021 года я делюсь некоторыми из моих любимых песен, выпущенных в этом году (или недавно) исполнителями со всего мира. Надеюсь, вам понравятся они так же, как и мне», — написал госсекретарь США.

Плейлист под названием «В дороге» содержит треки 36 исполнителей. Среди них The Weekend — Save Your Tears, Stromae Sante, композиции британских артисток Адель и Дуа Липы. Дополнительно в списке есть песня узбекской исполнительницы Севары Назархан.

Во втором плейлисте «Для дома» находится всего 17 песен американских исполнителей. В их числе Тейлор Свифт, Дайана Росс, группа Haim. Энтони Блинкен в этом году слушал Бруно Марса и Джастина Бибера.