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Госсекретарь США Блинкен опубликовал плейлисты любимых песен за 2021 год

Общество
Госсекретарь США Блинкен опубликовал плейлисты любимых песен за 2021 год

Уходящий год запомнился госсекретарю США Энтони Блнкену несколькими композициями. Ими он поделился в своем аккаунте в Twitter.

Всего Энтони Блинкен опубликовал два списка музыкальных композиций. В одном из них он отметил только американских исполнителей, а в другом — артистов из разных стран мира.

«Музыка объединяет людей — она пересекает границы и все остальное, что нас может разделять. В конце 2021 года я делюсь некоторыми из моих любимых песен, выпущенных в этом году (или недавно) исполнителями со всего мира. Надеюсь, вам понравятся они так же, как и мне», — написал госсекретарь США.

Плейлист под названием «В дороге» содержит треки 36 исполнителей. Среди них The Weekend — Save Your Tears, Stromae Sante, композиции британских артисток Адель и Дуа Липы. Дополнительно в списке есть песня узбекской исполнительницы Севары Назархан.

Во втором плейлисте «Для дома» находится всего 17 песен американских исполнителей. В их числе Тейлор Свифт, Дайана Росс, группа Haim. Энтони Блинкен в этом году слушал Бруно Марса и Джастина Бибера.

#музыка #плейлист #Блинкен