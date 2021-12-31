Мария Захарова поделилась подробностями корпоратива МИД России в последний рабочий день в году

Каждый год департаменты МИД России организовывали новогодний корпоратив. В 2021 все произошло спонтанно, заявила официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

В беседе с журналистами «Газеты.Ru» дипломат поделилась подробностями корпоратива департамента МИД России в последний рабочий день в году. Глава внешнеполитического ведомства Сергей Лавров поздравил сотрудников в режиме онлайн.

«У нас антикорпоратив. До ковида у нас была традиция: мы собирались департаментом, сами придумывали программу, сами скидывались и в один из последних дней уходящего года устраивали вечера. В этот раз мы отмечали Новый год символически, но весело. 30 декабря спонтанно организовали», — говорится в комментарии собеседницы СМИ.

Ранее Мария Захарова поздравила соотечественников с наступающим Новым годом. Дипломат пожелала россиянам мира и умения его ценить.