Особый патруль в Новый год будет помогать пострадавшим от петард животным в Варшаве

Сотрудники ветеринарно-спасательной службы в Варшаве приняли решение создать специальный патруль. В его задачи входит оказание помощи животным в новогоднюю ночь.

Ветеринары констатировали, что праздничная ночь считается очень тяжелым временем для домашних питомцев. Горожане выходят на улицы, взрывают петарды и устраивают салюты. Звуки взрывов сильно пугают животных, поэтому нередко они сбегают от хозяев.

Именно для помощи четвероногим в такой ситуации на улицах будут работать патрульные. При получении сообщения о пострадавшем животном могут вызвать спецбригаду. Она окажет «первую доветеринарную» помощь. Если у питомца будет чип, то патрульные сразу известят хозяина о произошедшем. В ином случае животных отвезут в приют.