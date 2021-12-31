Atlantico: гарантии безопасности Москвы приведут Россию к примирению с ЕС

Нынешняя ситуация вокруг Украины зеркальна Карибскому кризису. Его удалось разрешить, устранив ядерную угрозу для США с Кубы, заявил обозреватель французского портала Atlantico Себастьен Кошар.

Автор статьи для французского портала считает, что гарантии безопасности Москвы приведут Россию к примирению с ЕС. Предложения направлены на исключение расширения НАТО на Восток.

Кроме того, американская сторона также хочет диалога с властями РФ. Сейчас Белый дом сосредоточен на противостоянии с Китаем подчеркнул Кошар.

«Американо-российские переговоры, намеченные на январь, возможно, окончательно положат конец холодной войне и разделу континента через тридцать лет после распада Советского Союза», — говорится в материале обозревателя.

Ранее стало известно, что Россия и США проведут переговоры по гарантиям безопасности. Саммит состоится 10 января в Женеве.