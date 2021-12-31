Новый 2022 год наступил для жителей Новосибирска

Жители третьего по численности населения города России — Новосибирска — встретили новый 2022 год. Праздник также пришел в дома россиян, проживающих в Абакане, Барнауле, Горно-Алтайске, Дудинке, Кемерове, Красноярске, Новокузнецке, Новосибирске, Норильске, Кызыле, Томске, Хатанге.

Новосибирцы встретили новый год тигра в 20:00 по московскому времени. Долгожданный бой курантов по традиции предваряла поздравительная речь главы государства Владимира Путина. Президент озвучил итоги уходящего года, отметив, что он был непростым. Он также пожелал соотечественникам здоровья и благополучия в наступающем году.

Россияне проводили 2021 год, который прошел под покровительством Белого Металлического Быка. Символ китайского гороскопа еще сохранит свои права до 1 февраля 2022 года. Только с первого дня последнего зимнего месяца, согласно восточному календарю, начнется год Голубого Водяного Тигра.