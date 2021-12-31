Потрепанная новогодняя елка привела в шок жителей Кольчугино

Власти города Кольчугино, расположенного во Владимирской области, установили на главной площади города потрепанную елку. Новогоднее дерево привело в шок горожан.

Елка должна была появиться здесь еще 25 декабря. Однако по ряду причин ее удалось установить только 29 декабря. Когда дерево увидели местные жители, они не смогли скрыть удивления: ель была потрепанной. При этом, как отметила глава администрации Кольчугино Анастасия Успенская, доставить дерево в город было крайне сложно.

«Директор лесничества Николай Судаков помог с выбором подходящего для сруба дерева, высота которого составляет более 15 метров. Сотрудники МУП «Коммунальник» срубили, привезли и установили главную городскую елку. Доставить ель было непросто», — сказала она.

Возмущенные внешним видом дерева горожане разместили его фотографии в соцсетях. Уже через несколько дней ель привели в нормальный вид.