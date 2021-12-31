Пресс-служба партии Зеленского назвала дезинформацией сообщения о переименовании политсилы

Источники с сомнительной репутацией продолжают распространять дезинформацию о партии «Слуга народа», заявила пресс-секретарь политсилы Юлия Палийчук.

Так она прокомментировала сообщения украинской прессы о переименовании пропрезидентской партии. По данным СМИ, глава государства Владимир Зеленский планирует дать новое название политсиле перед парламентскими выборами.

«Это уже не первый раз, когда источники с сомнительной репутацией распространяют дезинформацию о нас и нашей команде. Если бы мы каждый раз это комментировали, наша работа заключалась бы в том, что мы с утра и до ночи только опровергали бы очередные "инсайты"», — сказала Палийчук.

Выборы в Верховную Раду должны состояться в 2023 году. Согласно данным опроса на Украине, семь партий во главе со «Слугой народа» прошли бы в парламент, если бы голосование прошло в ближайшее время.