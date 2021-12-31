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Россия раскритиковала решение Приштины провозгласить сотрудника ООН нежелательной персоной

Политика
Россия раскритиковала решение Приштины провозгласить сотрудника ООН нежелательной персоной

Решение официальной Приштины объявить персоной нон грата российского сотрудника миссии ООН является провокацией. Такое заявление сделало посольство РФ в Сербии.

Соответствующая инициатива была предпринята с целью выслужиться перед западными «менторами». На выходку косовоалбанского руководства последует жесткая реакция по линии Миссии ООН, говорится в заявлении.

«Тридцать первого декабря так называемыми "властями" Косово публично объявлено о "провозглашении persona non grata" сотрудника Миссии ООН по делам временной администрации в Косово», — уточнили в посольстве.

Ранее стало известно о планах молдавских властей объявить российского посла в Кишиневе Олега Васнецова нежелательной персоной. Данное предложение озвучил глава комиссии по вопросам помилования в администрации президента республики Ион Гузун.

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