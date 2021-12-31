Россия раскритиковала решение Приштины провозгласить сотрудника ООН нежелательной персоной

Решение официальной Приштины объявить персоной нон грата российского сотрудника миссии ООН является провокацией. Такое заявление сделало посольство РФ в Сербии.

Соответствующая инициатива была предпринята с целью выслужиться перед западными «менторами». На выходку косовоалбанского руководства последует жесткая реакция по линии Миссии ООН, говорится в заявлении.

«Тридцать первого декабря так называемыми "властями" Косово публично объявлено о "провозглашении persona non grata" сотрудника Миссии ООН по делам временной администрации в Косово», — уточнили в посольстве.

Ранее стало известно о планах молдавских властей объявить российского посла в Кишиневе Олега Васнецова нежелательной персоной. Данное предложение озвучил глава комиссии по вопросам помилования в администрации президента республики Ион Гузун.