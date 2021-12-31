Петербургский политик Малинкович призвал снимать больше фильмов, похожих на «Гранит»

Вышедший на большие экраны в РФ фильм «Гранит» имеет крайне важное воспитательное значение, уверен руководитель петербургского отделения партии «Коммунисты России» Сергей Малинкович.

Фильм «Гранит» посвящен событиям, произошедшим в Мозамбике, в которые оказались вовлечены российские инструкторы. Они помогали африканским странам бороться за независимость. Сегодняшняя работа россиян в Африке, по мнению Малинковича, это продолжение традиций интернациональной помощи развивающимся странам.

«Наша страна помогала развивающимся государствам, в книгах и фильмах часто показывали наших специалистов, работающих, в том числе, в Африке», — приводит его слова Федеральное агентство новостей.

Главная тема фильма «Гранит» оказалась близкой политику. Малинкович хорошо знаком с ситуацией, которая происходила на территории Мозамбика. Он также обрадовался тому факту, что россияне, которые принимали участие в помощи странам Африки, становятся прототипами главных героев фильмов. При этом он добавил, что российская молодежь обладает небольшим количеством знаний в этих вопросах.

«Молодые люди должны понимать, что их мир и покой, мир и покой их близких надо защищать на дальних рубежах. Нужно, чтобы все это знали, поэтому я за то, чтобы такие фильмы снимали и чаще показывали по телевидению и в кино», — подчеркнул он.

Режиссером фильма «Гранит» стал Денис Нейманд. Картина снята по сценарию Владимира Измайлова. Ее премьера состоялась на телеканале НТВ 28 декабря 2021 года. В данный момент фильм можно посмотреть в Youtube.