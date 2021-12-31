Наступающий год будет посвящен культурному наследию народов России

Президент России Владимир Путин подписал указ о проведении Года культурного наследия народов страны в 2022 году.

Мера направлена на популяризацию народного искусства и сохранение культурных традиций, исторически значимых памятников и этнокультурного многообразия российских народностей.

Кабинет министров Российской Федерации должен будет разработать план проведения основных мероприятий. На его составление правительству отведено два месяца.

Новый год шагает по просторам Российской Федерации. Жители многих регионов уже подняли бокалы под бой курантов, передает телеканал «360».