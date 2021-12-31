«Летающие тарелки» в ближайшем будущем могут начать исследование Луны и астероидов

Ученые Массачусетского технологического института занимаются разработкой нового вездехода, который сможет левитировать над поверхностью астероидов или Луны.

«Летающую тарелку» будет питать естественное электрическое поле, возникшее в результате воздействие Солнца на объект. Звезда порождает заряд, которые способен поднимать пыль на определенную высоту, и этот эффект решили использовать ученые для своего аппарата.

Инженеры из США придумали способ увеличить подъемную силу, что поможет «летающим тарелкам» противодействовать силе притяжения больших астероидов или Луны. Это значительно упростит работу над конструкцией планетоходов, рельеф поверхности не будет иметь никакого значения, считают авторы проекта. Работа над созданием аппарата продолжаются.

Китайский луноход «Юйту-2» в начале декабря обнаружил на обратной стороне Луны странный объект, который назвали «таинственная хижина» Ровер направился к ней, чтобы сделать фотографии, сообщает телеканал «360».