Более 60 спасателей тушат два теплохода и дебаркадер на востоке Казахстана

Мощное пламя охватило два теплохода и дебаркадер в Усть-Каменогорске в восточной части Казахстана. В настоящее время на месте возгорания работают сотрудники пожарной службы.

Согласно предварительным данным, общая площадь возгорания составляет 60 квадратных метров. К ликвидации огня были привлечены силы 60 человек личного состава пожарной службы и 11 единиц спецтехники.

Причины пожара станут известны после экспертной проверки, по итогам которой будет принято процессуальное решение. Информации о погибших или пострадавших не поступало.