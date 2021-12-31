Новый 2022 год наступил в Хабаровском крае

Жители Хабаровска встретили Новый 2022 год в 17:00 по московскому времени. В это же время праздник наступил в Биробиджане, Владивостоке, Находке, Комсомольске-на-Амуре, Уссурийске, Верхоянске.

В новогоднюю ночь жителей Хабаровска ждет аномальный холод. Днем воздух прогреется до −26 градусов, а вечером столбик термометра снова упадет до −37 градусов, поэтому многие хабаровчане будут встречать праздник дома, в кругу близких людей.

Следующими новый 2022 год встретят в Благовещенске, Мирном, Тикси, Тынде, Чите, Якутске. Праздник наступит в 18:00 по московскому времени.