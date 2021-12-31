Петербург все еще остается одним из лидеров антирейтинга по COVID-19

Санкт-Петербург продолжает оставаться на втором месте антирейтинга по заболеваемости коронавирусом в городах России, согласно данным оперативного штаба.

За минувшие сутки врачи Северной столицы выявили 1529 новых случаев COVID-19. Накануне этот показатель составил 1532, говорится в сообщении оперштаба. Коронавирус унес жизни 51 человека. Всего с начала пандемии в Петербурге зафиксировали 851 908 случаев заражения и 28 036 смертей.

Губернатор Северной столицы Александр Беглов спрогнозировал достижение коллективного иммунитета среди населения города к середине января 2022 года. Несмотря на это, Петербург остается на втором месте по заболеваемости коронавирусом. Реальная статистика ставит под сомнение заявление градоначальника, отметил политолог Иван Аркатов.