Евгений Пригожин: геноцид в Донбассе стал возможен благодаря таким, как Шендерович

Публицист и журналист Виктор Шендерович (внесен в реестр физлиц-иноагентов) поддерживал позицию украинских националистов в Донбассе, поэтому его можно считать причастным к геноциду в этом регионе. Соответствующее заявление сделал бизнесмен Евгений Пригожин.

К предпринимателю обратилось издание «Новый День» с вопросом об уголовном деле по статье «Клевета», которое могут возбудить в отношении Шендеровича по заявлению юристов Пригожина. После этого было объявлено о включении журналиста в список иноагентов, а сам публицист заявил, что его вынуждают уехать. У бизнесмена уточнили, соответствуют ли эти слова действительности.

«Нет, у меня задача совершенно другая — дать ему возможность искупить свою вину в тюремной камере и выйти на свободу с чистой совестью. В России есть люди, которые только и живут информационными провокациями. Набрав минимальный авторитет на "клоунадах прошлого", они на базе своей скандальной известности пытаются делать политические заявления», — пояснил Пригожин, ответ которого опубликовала пресс-служба компании «Конкорд».

Предприниматель привел в пример позицию Шендеровича по Крыму и украинскому вопросу. По словам Пригожина, журналист открыто выступает в поддержку политики украинских националистов в Донбассе.

«Хотя президент РФ на заседании Совета по правам человека прямо и точно указал, что происходящее на Донбассе — геноцид, который стал возможен, кстати, благодаря таким, как Шендерович», — подчеркнул бизнесмен.

Пригожин считает задачей каждого россиянина противостоять этому. Сам бизнесмен уже перешел к решительным действиям — он инициировал процесс возбуждения уголовного дела.

«Вчера мною было направлено заявление о возбуждении уголовного дела по факту геноцида на Донбассе, где на протяжении семи лет ущемляются права 2 миллионов русскоязычных граждан», — сообщил предприниматель.

Шендерович же и ему подобные тем временем по-прежнему «брызжут слюной на окружающих», отметил Пригожин. Такие люди продолжают отстаивать интересы врага, подытожил бизнесмен.