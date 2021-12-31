Депутат Госдумы Затулин сообщил о строительстве инфраструктуры НАТО на Украине

Североатлантический альянс уже «вступил» на Украину, так как там присутствуют инструкторы и строится инфраструктура организации.

Такое заявление сделал первый замглавы комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин. По его словам, сейчас вопрос заключается не в вхождении Киева в состав военного блока, а в том, что НАТО сама пришла на Украину.

«Американцы и британцы, они сегодня в военном отношении осваивают Украину», — указал Затулин.

При этом парламентарий добавил, что эти процессы на украинской территории должны быть обратимы. Он полагает, что именно этого пытается добиться президент России Владимир Путин.