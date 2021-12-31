Номер Каримова с «ожившим» Александром Градским в «Гoлосе» заставил зрителей рыдать

Участник вокального шоу «Голoс» Алишер Каримов исполнил песню Александра Градского «Как молоды мы были». Выступление артиста сопровождалось голограммой покойного композитора.

Во время выступления Каримов, решивший таким образом почтить память покойного наставника, с трудом сдерживал эмоции. Зрители в зале также были растроганы этим номером — многие плакали. Когда Каримов закончил петь, Дима Билан, Пелагея и Леонид Агутин встали со своих кресел и долго аплодировали.

Александр Градский ушел из жизни в возрасте 72 лет 28 ноября. Причиной смерти известного композитора стал инфаркт головного мозга. Незадолго до смерти артист переболел коронавирусом, который пошатнул его здоровье. На съемки «Голocа» он приезжал на носилках. В студии постоянно дежурили медики.