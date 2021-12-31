Посол РФ Любинский отметил готовность Австрии к активизации двусторонних связей

Россия и Австрия подтвердили настрой на реализацию совместных проектов и «интересных инициатив». Об этом сообщил посол РФ в Вене Дмитрий Любинский.

По словам дипломата, в этом вопросе он полностью согласен с бургомистром австрийской столицы Михаэлем Людвигом.

«В ближайшей повестке дня – и эту тему хотел бы выделить отдельно – активизация давних традиционных партнерских связей между столицами наших стран – Москвой и Веной», — приводит слова Любинского РИА Новости.

Ранее стало известно, что посольство РФ и Палата экономики Австрии организуют второй форум «День российских регионов». Ожидается, что мероприятие пройдет весной 2022 года.