Камчатка первой в России встретила новый 2022 год

Жители Камчатского края и Чукотского автономного округа первыми в России встретили новый 2022 год, который наступает в этом регионе на девять часов раньше, чем в Москве.

Многие жители региона по традиции отметили праздник дома. Несмотря на высокий уровень иммунизации от COVID-19 на Чукотке, в регионах действую коронавирусные ограничения.

Следующими в новый год войдут жители Магадана и Южно-Сахалинска, в этих регионах он наступит в 16:00 по московскому времени. Спустя еще один час, в 17:00, новогодние застолья начинаются во Владивостоке, Находке, Комсомольске-на-Амуре и Хабаровске.

Самыми последними в России Новый год встречают жители Калининграда, они услышат поздравления президента в 01:00 по московскому времени.