Захарова в новогоднем поздравлении пожелала россиянам мира и благополучия

Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова поздравила сограждан с наступающим Новым годом.

Дипломат пожелала всем мира и благополучия, здоровья и удачи, а также умения радоваться каждому дню. Она призвала видеть в происходящих событиях только хорошее.

«В первую очередь я желаю всем мира. А во вторую — ценить его и беречь», — сказала Захарова.

Также представитель МИД поделилась личными планами. По словам Захаровой, она будет отмечать Новый год в Подмосковье вместе с близкими. Дипломат не исключила, что во время праздников посетит исторические места России — Тверь и Торжок.

Как сообщалось ранее, Захарова отметила позитивные моменты в российско-американских отношениях. Одним из достижений взаимодействия Москвы и Вашингтона является проект резолюции против применения информационно-коммуникационных технологий в преступных целях, пояснила она.