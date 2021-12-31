Сотрудники Росгвардии потушили автомобиль с ребенком в Калининграде

В Калининграде сотрудники ОМОН Управления Росгвардии потушили охваченный пламенем автомобиль и помогли спасти находящегося внутри ребенка. Об этом рассказали в пресс-службе Северо-Западного ведомства.

Согласно данным сообщения, силовики заметили дымящийся автомобиль по пути на службу. Стражи порядка моментально прибыли к месту происшествия и увидели, как хозяин горящего транспортного средства пытается вытащить из машины ребенка.

При помощи нескольких огнетушителей росгвардейцам удалось сбить пламя. Также силовики оказали первую медицинскую помощь получившему ожоги мужчине и вызвали врачей и МЧС.