Читатели Reddit призвали американцев не судить о России по «дурацким фильмам»

Пользователи популярного в США форума Reddit рассказали, какую мысль о России и ее жителях они хотели бы донести до американцев.

В целом читатели пришли к мнению, что граждане США плохо разбираются в социальной структуре разных стран. Они озабочены проблемами ЛГБТ и феминизма и перекладывают свое видение на другие нации. Кроме того, американцы путают русских и россиян.

«Если человек из России, он вовсе не обязательно русский. Не путайте гражданство и национальность. Мы все граждане Российской Федерации, но не обязательно русские»; «Ну да, одно дело — русские, другое — россияне»; «Бывают даже русские, но не россияне», — высказались пользователи.

Читатели объяснили иностранцам, что Россия — это другая страна, другие люди. Многие признают, что в Америке о России сложилось неверное мнение, сформированное фильмами и не лучшими представителями народа.

«Вот я, например, маленького роста, и когда приехал в Штаты, все говорили, что я, по их мнению, недостаточно русский. Небось судят о стране по дурацким фильмам типа "Красной жары"», — пишет Coolak-Fantom.

Шутки про коммунизм и СССР никому не кажутся смешными, а скорее раздражающими. Пользователь под ником Phottitor заявил, что было бы неплохо, если бы американцы могли найти Россию на карте. Отношение россиян к ЛГБТ выразил читатель с ником Queetuiree.

«Русских вообще не интересуют ни ЛГБТ, ни феминизм, — разве что тонкая прослойка полуамериканизированных леваков западного толка. Но вы продолжайте промывать себе мозги. А то ненароком узнаете настоящий мир — придется пересматривать свои взгляды», — иронизирует форумчанин.

«Что мы не агрессоры и никому не угрожаем. Всего лишь хотим, чтобы нас оставили в покое, не учили нас, как жить, и не навязывали никаких ценностей. И еще: если человек не давит фальшивую улыбку, это вовсе не значит, что он зол или не в духе», — заявил Hungry-Pomelo.

Гражданам США предложили изучить историю России и более уважительно относиться к другим нациям, ведь у многих история гораздо длиннее, чем у американцев.