Лавров заявил о необходимости создать новую систему договоренностей России с США и НАТО

Предложения Москвы о гарантиях безопасности направлены на создание новой системы договоренностей с США и НАТО, заявил глава Министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Проекты договоров о гарантиях безопасности призваны гарантированно исключить дальнейшее продвижение НАТО на восток и размещение систем вооружений вблизи российских границ, отметил министр. Он напомнил, что руководство Соединенных Штатов и Альянса не соблюдает свои обязательства.

«Особо подчеркну: нам нужны именно юридически обязывающие гарантии, поскольку западные коллеги систематически не выполняют политические обязательства», — сказал Лавров.

Как сообщалось ранее, МИД России опубликовал предложения о гарантиях безопасности. По мнению замглавы внешнеполитического ведомства Сергея Рябкова, игнорирование требований Москвы со стороны США и НАТО может привести к новому витку конфронтации.