Власти Петербурга признали ошибочными заявления об окончании пандемии в 2021 году

Правительство Санкт-Петербурга признало, что прогнозы об окончании пандемии коронавируса в 2021 году были ошибочными. Объяснение просчету властей нашел глава комздрава Дмитрий Лисовец.

Чиновники Северной столицы были уверены, что уже в следующем году COVID-19 в регионе удастся победить. Сейчас можно сказать, что прогнозы Смольного оказались далеки от реальности. Человечество не сможет справиться с коронавирусом в ближайшие два года, согласно расчетам экспертов. К концу 2021 года власти Петербурга признали свою ошибку.

«Без неожиданностей не обошлось. Хотя мы и отработали 2020 год пандемии фактически полностью, за исключением первых трех месяцев, все-таки 2021 год не лишил нас сюрпризов. Мы рассчитывали, что пандемия фактически исчерпала себя к концу года, и мы с этим уже не столкнемся в 2021», — заявил Лисовец в эфире телеканала «Санкт-Петербург».

Чиновник поспешил добавить, что существенные коррективы в развитие пандемии внесло появление дельта-штамма COVID-19. Теперь власти Петербурга не дают прогнозов, однако глава комздрава предупредил, что пока рассчитывать на окончание распространения коронавируса в 2022 году не стоит.

Северная столица на протяжении всей пандемии занимает лидирующие позиции в антирейтинге по заболеваемости COVID-19. При этом губернатор Петербурга Александр Беглов неоднократно заявлял, что эпидемиологическая обстановка в городе находится под контролем.