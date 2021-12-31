Брат патриарха Кирилла скончался на 82-м году жизни

Русская православная церковь сообщила о смерти брата патриарха Московского и всея Руси Кирилла протоиерея Николая Гундяева. Он скончался на 82-м году жизни.

Как отмечается в сообщении, Николай Гундяев умер 30 декабря после продолжительной болезни.

«После тяжелой продолжительной болезни отошел ко Господу почетный настоятель Спасо-Преображенского собора города Санкт-Петербурга, профессор, ректор Ленинградской духовной академии в 1986-1987 годах протоиерей Николай Гундяев», — указали в РПЦ.

В сообщении также отмечается, что отец умершего в Спасо-Преображенском соборе крестил президента РФ Владимира Путина.