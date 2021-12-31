Международное агентство Fitch впервые присвоило «Яндексу» кредитный рейтинг

Российский IT-гигант «Яндекс» получил рейтинг BBB от агентства Fitch Ratings, сообщает «Коммерсантъ».

Оценка BBB присваивается организациям с хорошим кредитным статусом. Аналитик считают, что большие доходы «Яндекса» позволяют корпорации вкладывать средства в передовые технологии и устойчиво развиваться.

Агентство высоко оценило начинания компании в работе с облачными данными и применением искусственного интеллекта. Однако внешние факторы могут оказать негативное влияние на ее финансовые результаты. Риском является вмешательство государства и регулирующих органов.

«Яндекс» ранее отказался от сделки с кредитной организацией «Тинькофф Банк», и бизнесмен Олег Тиньков объяснил это своей харизмой.