Лавров: Россия предлагает НАТО создать новую систему договоренностей по безопасности

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что на основе предложений России о гарантиях безопасности могут быть достигнуты договоренности с США и другими странами НАТО по контролю над вооружениями.

В интервью РИА Новости глава российского внешнеполитического ведомства рассказал, что инициативы РФ предполагают разработку и юридическое оформление новой системы соглашений в сфере безопасности.

«На основании этого правового фундамента в будущем могут достигаться и другие договоренности по самым разным вопросам, в том числе по контролю над обычными вооружениями», — подчеркнул он.

Россия недавно представила проекты договора с США и соглашения со странами Североатлантического альянса. В документе, помимо прочего, содержатся положения о взаимных гарантиях безопасности в Европе. Кроме того, РФ отметила, что в состав НАТО не должны включаться постсоветские страны.