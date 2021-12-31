Агентство Reuters заявило, что Россия готовится к новой волне COVID-19 после праздников

Российские власти начали готовиться к новой волне коронавируса, которая может начаться в 2022 году, заявило агентство Reuters со ссылкой на источник в политических кругах.

Согласно неофициальным данным, причиной всплеска заболеваемости может стать новый штамм COVID-19 «Омикрон». Источники Reuters сообщают, что пик распространения инфекции в РФ придется на январь-февраль 2022 года. В настоящее время официального подтверждения подобных сведений нет.

Главным способом защитить свое здоровье в период пандемии остается массовая вакцинация, которая проходит во всех регионах России с января 2021 года. За последнюю неделю в стране вырос уровень коллективного иммунитета. Сейчас его показатель составляет 61,8%, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.