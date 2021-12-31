«Не святочные посиделки, а важное действо». Как прошли ночные переговоры Путина и Байдена

В ночь на 31 декабря президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден провели телефонный разговор — уже второй по счету за этот месяц. Беседа двух лидеров длилась ровно 50 минут и была полностью посвящена вопросам о гарантиях безопасности.

Впрочем, несмотря на скорое приближение Нового года, прошедшие переговоры едва ли можно было назвать святочными посиделками — как отметили в Кремле, они носили «откровенный, содержательный и конструктивный характер».

Путин предупредил американского коллегу о том, что введение новых «беспрецедентных» антироссийских санкций может привести к полному разрыву отношений между странами. В свою очередь Байден призвал российского лидера к деэскалации в отношениях с Украиной.

Федеральное агентство новостей /

Как все прошло?

Телефонный разговор Путина и Байдена стал связующим звеном между онлайн-саммитом в начале декабря, когда стороны обсудили стратегическую стабильность и ситуацию на Украине, и грядущими переговорами по гарантиям безопасности, которые стартуют 10 января в Женеве. На них будут обсуждаться проекты договоров России с США и НАТО, опубликованных МИД РФ в середине этого месяца.

Один из пунктов документа закрепляет отказ Альянса от военной деятельности на постсоветском пространстве: на Украине, в странах Восточной Европы, Закавказья и Центральной Азии.

«Цель разговора очень понятна — продолжить обсуждение тех вопросов, которые были на повестке дня достаточно недавно по видеоконференцсвязи. Это продолжение того обсуждения, которое было начато по ВКС и обсуждение предстоящих переговоров, которые 10, 11 и 12 января будут», — уточнил накануне пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Global Look Press / Mikhail Metzel/Kremlin Pool / Keystone Press Agency

По сообщению представителя Белого дома, телефонный разговор Путина и Байдена начался в 23:35 мск (в Вашингтоне было 15:35). Песков отметил, что столь поздний час для российского президента не проблема, именно он предложил назначить беседу на это время, учитывая разницу с США.

Лидеры сошлись во мнении, что успех на переговорах по гарантиям безопасности может привести к нормализации отношений между двумя странами, рассказал помощник главы российского президента Юрий Ушаков. По его словам, американская сторона продемонстрировала желание уловить логику и суть российских озабоченностей.

Путин четко дал понять, что Россия будет добиваться гарантий своей безопасности, на что Байден «отреагировал вполне логично и серьезно» и сделал «весьма содержательные ремарки».

«Особо хотелось подчеркнуть, что это не был какой-то чисто предновогодний разговор, какие-то святочные посиделки. Я бы сказал, что ровно за сутки до нового года имело место по-настоящему важное политическое действо, в котором свои роли сыграли наш и американские президенты», — поделился впечатлениями Ушаков.

kremlin.ru / Пресс-служба Президента России

Тем не менее Байден пообещал, что в случае продолжения эскалации вдоль украинской границы западные страны введут масштабные санкции по линии экономической, финансовой и военной сфер. Однако Путин предупредил, что беспрецедентные меры против России могут привести к «полному разрыву отношений» между государствами.

«Путин заявил, что впоследствии такие шаги будут расценены потомками как ошибка. А таких ошибок уже немало сделано за последние 30 лет, и поэтому желательно в данной ситуации таких ошибок больше не делать», — процитировал помощник президента РФ.

Глава государства особо подчеркнул, что в сложившейся непростой ситуации Россия будет вести себя так, как это делали бы США, если бы наступательные вооружения были размещены возле их границ. В ответ хозяин Белого дома несколько раз повторил, что ядерную войну нельзя начинать, но также ее нельзя и выиграть.

Global Look Press / White House / via Globallookpress.com

«Байден четко заявил о том, что США не намерены размещать на Украине ударные наступательные вооружения. Наш президент заметил, что это один из ключевых моментов, которые как раз включены в наши документы, которые мы передали американцам», — рассказал Ушаков.

В Белом доме телефонный разговор назвали «серьезным и субстантивным». По версии американской стороны, Байден дал понять Путину, что Вашингтон и его союзники готовы решительно ответить на «вторжение» России на Украину.

При этом лидеры пришли к выводу, что в некоторых областях переговоров между двумя странами возможен прогресс, а есть такие области, в которых соглашения могут быть невозможны. Тем не менее, Россия и США должны и могли бы сыграть ключевую роль в безопасности в Европе и мире, констатировал Байден. В этой связи президенты договорились продолжить диалог уже после Нового года.

Несмотря на всю серьезность разговора, не обошлось и без поздравительной части. Так, Путин и Байден поздравили друг друга с новогодними праздниками и «пожелали успехов российскому и американскому народам», поделился Ушаков.

pixabay.com/PD /

Большая победа

Прошедшие переговоры России и США имели эпохальное значение, поскольку подтвердили укрепление Москвы на мировой арене, убежден президент Международного института глобального анализа Vision & Global Trends Тиберио Грациани.

«Фактически 50-минутная беседа глав двух государств свидетельствуют о подлинном начале российско-американских переговоров, которые с высокой вероятностью будут иметь эпохальное значение для нового определения сфер влияния между Москвой и Вашингтоном», — выразил мнение политолог.

Грациани обратил внимание, что при этом роль Евросоюза и НАТО в этой ситуации отошла на второй план. Это означает, что Байден признает за Путиным статус соавтора, отвечающего за глобальные решения в мире.

kremlin.ru / Администрация президента России

В свою очередь политолог Марат Баширов с отметил, что традиционные обсуждения системных межгосударственных тем, как правило, проводятся «нудно и с огромными перерывами», однако в данном случае Россия ставит в фокус не только свои требования, но и тайминг.

«И Байден откликается. Очевидно, на первой встрече Президенты договорились, что такой новый формат должен существовать. И если это верно, то это огромная победа российской стороны. Друзьями Президенты Путин и Байден друг друга, конечно, не назовут, но соавторами новой системы безопасности смогут однозначно», — написал Баширов в Telegram-канале «Политджойстик».

Переговоры по гарантиям безопасности пройдут по трем направлениям: 10 января в Женеве при участии России и США, 12 января в Брюсселе по линии Россия — НАТО, а также 13 января в Вене по линии ОБСЕ. Главы государств будут следить за их ходом и давать указания переговорным командам.