Во флоридском зоопарке застрелили напавшего на человека малайского тигра

Полицейский застрелил редкого тигра в зоопарке во Флориде. Животное напало на уборщика.

Трагический инцидент произошел в зоопарке города Нейплс. Занимавшийся уборкой туалетов молодой человек решил покормить занесенное в Красную книгу животное, но тигр схватил его за руку и не отпускал в течение 15 минут.

В зоопарке уже не было группы экстренного реагирования, потому что все посетители покинули территорию за два часа до инцидента. Офицер полиции, который прибежал на помощь мужчине, не нашел дротиков со снотворным, поэтому он не придумал более ничего разумного, как просто направить пистолет в голову восьмилетнего тигра и застрелить его. Животное отпустило руку и позже скончалось от полученной раны. Пострадавшего уборщика оперативно доставили в больницу, его жизни ничего не угрожает.