МИД Венгрии отметил важность переговоров Путина и Байдена для безопасности ЕС

Будапешт позитивно оценивает прямой диалог между президентом России Владимиром Путиным и его американским коллегой Джо Байденом.

Такое заявление сделал глава Министерства иностранных дел Венгрии Петер Сийярто. По его словам, от результата переговоров между главными лицами РФ и США зависит безопасность в Центральной Европе.

«Когда есть конфликт между Западом и Востоком - это плохо для Центральной Европы, а если отношения хорошие - это к лучшему для нас. Прямые переговоры между США и РФ служат нашим интересам безопасности», — подчеркнул венгерский дипломат.

Как сообщалось ранее, Путин и Байден провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили ключевые вопросы безопасности. Российский лидер напомнил главе Белого дома о положениях, которых придерживается Москва.