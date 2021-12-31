Россияне получили поздравление с наступающим Новым годом от космонавтов с борта МКС

Космонавты Антон Шкаплеров и Петр Дубров с борта Международной космической станции поздравили россиян с наступающим Новым годом. Ролик опубликован в Telegram-канале Роскосмоса.

Шкаплеров и Дубров пожелали гражданам быть дружными и счастливыми в 2022 году. Космонавты выразили надежду, что в оставшиеся часы уходящего года россияне успеют погрузиться в волшебное предновогоднее настроение. Дубров пожелал всем стойкости, здоровья, благополучия и новых достижений.

«Друзья, в оставшиеся часы 2021 года мы хотим, чтобы вы все успели погрузиться в это волшебное предновогоднее настроение и сказали теплые слова поздравлений тем, кто их ждет», — сказал Шкаплеров.

По его словам, космонавты соберутся у импровизированного праздничного стола с иностранными коллегами. Новогоднее меню будет максимально приближено к земному. Не будет только игристого вина. Шкаплеров и Дубров на борту МКС также приготовили традиционные блюда, передает телеканал «360».