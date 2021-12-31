Бизнесмен Пригожин намерен через суд бороться за права жителей Донбасса

Предприниматель Евгений Пригожин обратится в правоохранительные органы с заявлением о возбуждении уголовного дела против украинских властей. Поводом для этого стал геноцид русскоговорящих жителей Донбасса, сообщили в пресс-службе компании «Конкорд».

Последние семь лет на востоке Украины происходит притеснение мирных граждан, которые неугодны киевскому режиму. Власти всячески пресекают любые попытки донести правду о ситуации в регионе. Наглядным тому примером стал фильм «Солнцепек», внесенный в черный список Министерством культуры и информационной политики Украины.

«Учитывая, что обращения в международные организации не приводят ни к каким ощутимым результатам, и они не реагируют на эту противоправную деятельность, Евгением Викторовичем принято решение направить в правоохранительные органы заявление о возбуждении уголовного дела по факту геноцида», — уточнили в пресс-службе компании «Конкорд».

Уголовное дело и его передача в международные инстанции поможет дать объективную оценку тому, что происходит в Донбассе. В пресс-службе компании «Конкорд» выразили надежду, что это позволит общественности увидеть преступную деятельность украинских властей, а главное — пресечь беззаконие, которое творится на территории Донбасса.