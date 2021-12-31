Рекордная добыча и экспорт угля ожидаются в России в 2022 году

Добыча угля в стране достигнет в 2022 году 450 миллионов тонн, что на 2,5% превысит ожидаемый показатель нынешнего года и на 2% — рекорд 2019 года.

Такие цифры привел директор департамента внешнеэкономического сотрудничества и развития топливных рынков Министерства энергетики Сергей Молчальников, передает издание «EurAsia Daily».

«После тяжелого коронавирусного периода и его влияния на угольную отрасль мы максимально приблизились к рекордному показателю за всю историю угольной промышленности России 2019 года — 441 миллион тонн. Если говорить о прогнозе на 2022 год — мы рассчитываем также достичь показателя в 450 миллионов тонн», — уточнил Мочальников.

Что касается экспорта угля из России, то, по прогнозам министерства, в 2021 году он составит 227 миллионов тонн, показав рост на 7%, а в 2022 году увеличится до 237 миллионов тонн.